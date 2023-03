Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall auf der Hauptstraße: Polizei bittet Pkw-Fahrerin um Kontaktaufnahme

Lübbecke (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 13-jährigen Jungen ist es am Dienstagmittag auf der Hauptstraße in Blasheim gekommen.

Ermittlungen zufolge stieg der Schüler aus Lübbecke gegen 13.35 Uhr an der Bushaltestelle "Blasheim, Marktplatz" in Fahrtrichtung Preußisch Oldendorf aus dem Bus aus. Als der Junge vor einem weiteren, in selber Fahrtrichtung wartenden Bus, die Straße überqueren wollte, wurde er von einem passierenden schwarzen Pkw angefahren und stürzte auf den Asphalt.

Infolgedessen hielt die beteiligte Autofahrerin an, um sich nach dem Befinden des Kindes zu erkundigen. Da der Schüler zunächst geglaubt hatte, nicht verletzt worden zu sein, setzte die Frau anschließend ihre Fahrt ohne den Austausch der Personalien in Richtung Preußisch Oldendorf fort.

Erst als der 13-Jährige seinen Heimweg fortsetzen wollte, bemerkte er Schmerzen im Fuß. Durch eine Angehörige, die den Unfall beobachtet hatte, konnte die Verletzung erstversorgt werden, bevor nach der polizeilichen Unfallaufnahme ein Arzt aufgesucht wurde. Den Beamten gegenüber konnte die Autofahrerin in einem Alter von etwa 30 Jahren geschätzt werden. Zudem habe die Brillenträgerin dunkle Haare gehabt.

Nun bittet die Polizei die Fahrerin des schwarzen Pkw sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat Lübbecke zu wenden. Auch mögliche Zeugen mögen sich melden, so die Bitte der Ermittler.

