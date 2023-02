Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungserfolg nach Einbruchsdiebstahl

Priborn (ots)

In der Zeit vom 27.07.2020 bis zum 28.07.2020 kam es in 17209 Priborn zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma in der Dorfstraße. Aus diesen wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Am Tatort konnten mehrere Spuren durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg gesichert werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen ist es den Beamtinnen und Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Diverse Spuren konnten letztlich dem heute 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen zugeordnet werden, welcher folgend die Tat im Rahmen der Vernehmung gestand.

