POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 84-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots) - Zierenberg (Landkreis Kassel): Die Polizeistation Wolfhagen bietet am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion auf dem Marktplatz Zierenberg an. Der Stand der Polizei wird auf dem Bauernmarkt vor dem Rathaus zu finden sein. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich, d.h. auch Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, ihre Räder ohne vorherigen ...

