BPOL NRW: 27-Jährige widersetzt sich der Festnahme und tritt nach Bundespolizisten

Düsseldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende (11.-12.08.2023) nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen insgesamt fünf zur Fahndung ausgeschriebene Reisende fest. Zu Beginn wurde am Freitagvormittag im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus ...

mehr