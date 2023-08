BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung: Bundespolizei bittet um Mithilfe

Bielefeld (ots) - Drei Taschendiebe haben einer jungen Mutter am Hauptbahnhof Bielefeld beim Einstieg in einen ICE das Handy gestohlen. Weit kamen sie mit ihrer Beute nicht. Die 37-jährige Berlinerin stieg am Donnerstagnachmittag (10. August) mit Kind und Kinderwagen in den ICE nach Berlin ein. Sie bemerkte, wie sich jemand an ihrer Jackentasche zu schaffen machte und ...

