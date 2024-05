Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau stürzt bei Flucht vor nachjagendem Hund auf Straße: Passant mit Koffer als Zeuge gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Leicht verletzt wurde am Sonntagnachmittag eine 35-jährige Frau aus Kassel nahe der Parkanlage "Bleichwiese" im Kasseler Stadtteil Wesertor, die nach ihren Angaben vor einem nachjagenden Hund geflüchtet und dabei auf die Straße gestürzt ist. Auch ihre Hose riss bei dem Sturz. Der Hundebesitzer flüchtete nach dem Vorfall, weshalb die mit den weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung betrauten Beamten der Kasseler Polizei nun nach Zeugen suchen. Weiterhelfen könnte insbesondere ein bislang unbekannter Passant mit Koffer, der dem Opfer geholfen haben soll, den Hund abzuwehren.

Wie die 35-Jährige bei ihrer späteren Anzeigenaufnahme auf dem Polizeirevier Mitte schilderte, hatte sie sich an dem Nachmittag in der Parkanlage an der Fulda aufgehalten, als gegen 16 Uhr ein unangeleinter Hund Blickkontakt zu ihr aufnahm und im nächsten Moment auf sie zustürmte. Daraufhin rannte sie verängstigt in Richtung Straße, woraufhin das Tier hinter ihr herjagt sei. An der Kreuzung Ysenburgstraße/Bleichenweg stürzte sie auf die Straße, nachdem der an der Ampel stehende Mann mit seinem Koffer geholfen haben soll, den verfolgenden Hund abzuwehren und zu verscheuchen. Anschließend sei der Hund zu seinem Herrchen gerannt, das plötzlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite erschienen war. Der Mann habe den Vorfall trotz ihrer Schilderung als nichtig abgetan und sei mit dem nun angeleinten Tier in Richtung Parkanlage weggegangen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Hund soll es sich vermutlich um einen Ridgeback gehandelt haben. Das Herrchen wird als ca. 30 Jahre alter und schlanker Mann mit blonden Haaren beschrieben, der ein helles T-Shirt und eine Jeans trug.

Der Passant mit dem Koffer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell