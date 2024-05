POL-KS: Landkreis Kassel: Folgemeldung- Vermisste 84-jährige wieder da.

Kassel (ots) - Kassel/Helmstedt: Die seit Montag, dem 29. April 2024, vermisste Elahe S. aus Kassel ist wieder da. Die fortgesetzten Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) erbrachten Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort an einer Wohnanschrift in Helmstedt, wo die Vermisste am heutigen Mittwochnachmittag durch niedersächsische Polizisten wohlbehalten aufgefunden ...

mehr