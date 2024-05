Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappter Einbrecher flüchtet ohne Beute: Zeugen in der Südstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Ohne Beute ging in der vergangenen Nacht ein bislang unbekannter Einbrecher in der Kasseler Südstadt aus, der von einer Anwohnerin auf frischer Tat ertappt wurde. Der Einbruch in das Geschäft für Treibhaustechnik in der Frankfurter Straße hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 23:30 Uhr ereignet. Der Täter hatte eine Tür zu dem Betrieb aufgehebelt, wo er sich gezielt der Kasse widmete. Während er vergeblich versuchte, diese gewaltsam zu öffnen, wurde er von der Zeugin überrascht, die durch laute Geräusche auf den nächtlichen Einbruch aufmerksam geworden war. Daraufhin trat der Täter eilig die Flucht nach draußen und weiter in die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Menzelstraße an, wo sich seine Spur verliert. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf den Einbrecher, bei dem es sich um einen 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit schmaler Statur gehandelt haben soll, der mit einem dunkelbraunen/grauen Hoodie mit aufgesetzter Kapuze, einer dunklen Jogginghose und Sneakers bekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

