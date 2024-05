Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizisten bei Kontrollen in der Innenstadt beleidigt - #polsiwi

Siegen - Innenstadt (ots)

Zu mehreren Beleidigungen von Polizisten ist es bei Einsätzen in der Siegener Innenstadt gekommen.

Am gestrigen Mittwochabend (22. Mai) waren Einsatzkräfte der Polizei kurz vor Mitternacht am ZOB im Rahmen der Strategischen Fahndung unterwegs. Hierbei fiel bereits ein 35-jähriger Mann aus dem hessischen Bereich wegen Krakeelereien auf. Die Polizisten ermahnten den Mann zur Ruhe und sprachen einen Platzverweis aus. Gegen 02:45 Uhr geriet der Mann wieder in den Blickpunkt der Ordnungshüter. Er war zurück zum ZOB gekommen und soll im alkoholisierten Zustand die Brille eines anderen Mannes beschädigt haben. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Bundespolizei trafen den 35-Jährigen im Bahnhofsbereich an. Auf Ansprechen der Polizeieinsatzkräfte reagierte er sehr aggressiv und beleidigte die Beamtin und die Beamten unter anderem mit "Fotze", "Hurensöhne" und "Ich ficke deine Mutter". Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam, wo er in der Zelle seinen Rausch ausschlafen konnte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

Bereits am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr trafen Einsatzkräfte auf einen 16-jährigen Jugendlichen in der Innenstadt. Dieser war vor knapp einem Monat am Kölner Tor aufgefallen. Damals sollte es dort eine Schlägerei gegeben haben, was sich bei Eintreffen der Polizei allerdings nicht bestätigte. Dafür rannte seinerzeit der 16-Jährige weg und beleidigte dabei die Polizeibeamten mit den Worten: "Fickt euch, ihr Scheißbullen". Am gestrigen erkannten die Beamten bei einem Kontrollgang im Rahmen der Strategischen Fahndung den jungen Mann wieder und konnten ihn dieses Mal kontrollieren. Auch ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

