Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Krad ins Rutschen geraten

Kall (ots)

Am Mittwoch (14. August) befuhr eine 16-jährige Kradfahrerin aus Mechernich mit einer 17-jährigen Sozia aus Mechernich gegen 19 Uhr die Keldenicher Straße in Kall in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs / Hüttenstraße. Ausgangs des Kreisverkehrs geriet die Kradfahrerin auf der Hüttenstraße mit dem Krad ins Rutschen. Auf der Fahrbahn befand sich Kies. Hierbei stürzte die Kradfahrerin mit dem Krad zu Boden. Bei dem Unfall wurden die Kradfahrerin und die Sozia verletzt. Mit Rettungswagen wurden beide in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell