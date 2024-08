Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Getränkedose gegen Pkw geworfen

Bad Münstereifel (ots)

Am Mittwoch (14. August) kam es gegen 12.45 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung am Fahrbahnrand der Landstraße 194 bei Bad Münstereifel-Arloff zwischen einem Mann und einer Frau. Im Verlauf der Streitigkeiten schubsten sich beide gegenseitig am Straßenrand hin und her. Eine Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Landstraße 194 von Euskirchen-Kreuzweingarten kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel. Hierbei fuhr die Frau an dem Pärchen vorbei und bemerkte die Auseinandersetzung. Sie hupte in der Intention, dass die körperlichen Auseinandersetzungen aufhören. Daraufhin warf der Mann eine noch teilgefüllte Getränkedose gegen den Pkw. Die Dose verursachte hierbei einen Schaden an dem Pkw der Frau. Die Euskirchenerin entfernte sich von der Örtlichkeit und setzte die Polizei in Kenntnis.

Die Ermittlungen sind aufgenommen.

