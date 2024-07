Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Neuhofen) - Person mit Waffe am Fenster

Neuhofen (ots)

Am Mittwoch, den 24.07.2024, gegen 20 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt eine männliche Person gemeldet, welche an einem Fenster ihres Anwesens in Neuhofen stehe und einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand halte. Die Örtlichkeit wurde mit einem Großaufgebot an Polizeikräften aufgesucht und gesichert. Die Person konnte in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Sie befand sich offenkundig in einem psychisch labilen Zustand. Im Rahmen der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

