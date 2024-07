POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (22.07.2024), zwischen 15 und 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz am Goerdelerplatz abgestellten VW Tiguan. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen (23.07.2024), 7 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand des Schwalbenweges abgestellter BMW beschädigt. Auch in diesem Fall kümmerte sich der ...

