Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann versuchte in Haus einzubrechen - Festnahme auf Dach von Wintergarten

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (15. August) versuchte sich ein 35-Jähriger gegen 4.32 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Salentinweg in Zülpich zu verschaffen. Der 57-jährige Hauseigentümer bemerkte die Geräusche auf dem Dach des Anbaus und alarmierte die Polizei. Diese konnte den Mann auf dem Dach von einem Wintergarten antreffen und festnehmen. An dem Dach und den Fenstern des Einfamilienhauses konnten durch die Polizeibeamten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Der Mann kletterte mit einer Leiter eigenständig vom Dach.

Da der 35-Jährige derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde er aufgrund des Verdachts der Fluchtgefahr vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Wohnungseinbruchdiebstahls gefertigt.

