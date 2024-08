POL-EU: Erfolgreiche Vermisstensuche

Hellenthal (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (11. August), 18 Uhr, bis Dienstag (13. August), 12.30 Uhr, wurde in eine Grillhütte in der Wiesenstraße in Hellenthal-Hecken eingebrochen. Unbekannte entfernten ein an der Eingangstür angebrachtes Vorhängeschloss und entwendeten einen Rasenmäher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

