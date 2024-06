Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unfallflucht - Radfahrer verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend soll es zwischen zwei Radfahrern zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem sich ein 24-Jähriger verletzte. Die zweite Beteiligte sei flüchtig und bisher unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Zusammenstoß habe sich nach derzeitigem Kenntnisstand am 24.06.2024 gegen 20:00 Uhr an der Kreuzung Obotritenring Ecke Lübecker Straße ereignet. Bei dem Vorfall habe sich der 24-jährige deutsche Schweriner an der Schulter verletzt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um weitere Hinweise zum Unfall und zur flüchtigen Radfahrerin. Angaben zum Geschehen können telefonisch unter 0385/5180-2224 gemeldet werden.

