POL-SN: 43-jähriger Mann fällt am Freitag mehrfach in der Innenstadt auf

Schwerin (ots) - Am Sonntag konnte die Polizei einen vermeintlichen 24-jährigen Graffiti Sprayer nach einem Zeugenhinweis stellen. In einem weiteren Fall bittet die Polizei um Hinweise zum Täter. Ein Zeuge habe eine männliche Person bei der Begehung der Sachbeschädigung gesehen und die Polizei verständigt. Der Vorfall ereignete sich am 23.06.2024 gegen 01:00 Uhr in der Körnerstraße. Aufgrund der vorliegenden ...

