Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Graffiti Sprayer Dank Hinweis gestellt

Schwerin (ots)

Am Sonntag konnte die Polizei einen vermeintlichen 24-jährigen Graffiti Sprayer nach einem Zeugenhinweis stellen. In einem weiteren Fall bittet die Polizei um Hinweise zum Täter.

Ein Zeuge habe eine männliche Person bei der Begehung der Sachbeschädigung gesehen und die Polizei verständigt. Der Vorfall ereignete sich am 23.06.2024 gegen 01:00 Uhr in der Körnerstraße. Aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibung konnte ein 24-jähriger Mann samt seiner weiblichen Begleitung in der Schelfstadt gestellt werden. Die Polizei konnte Spuren sichern. Gegen den 24-Jährigen aus Niedersachsen wird nun ermittelt.

In einer weiteren Sachbeschädigung durch Graffiti, die am Wochenende bekannt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Am Bertha-Klingberg-Platz nahe des Denkmals "Blumenfrau" haben bisher unbekannte Täter verschiedene Tags auf eine Mauer aufgetragen. Aufgrund der unter anderem abgebildeten verfassungsfeindlichen Symbole hat der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Verursachern können der Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den genannten Personen um deutsche Staatsangehörige.

