POL-SN: Unfälle mit beteiligten Kindern

Schwerin (ots) - Bei einem Einbruch in einem Geschäft in der Altstadt Schwerins haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag Wertgegenstände entwendet. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter gewaltsam in das Geschäft in der Lübecker Straße eingedrungen. Der genaue Stehlschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Zusätzlich kam ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz. ...

mehr