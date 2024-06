Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Auseinandersetzung in Schweriner Altstadt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag soll es in der Schweriner Altstadt zunächst zu einer Bedrohung und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei stellte einen Schlagstock sicher.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:20 Uhr in der Friedrichstraße. Die Hintergründe und der Ablauf des Geschehens sind derzeit noch unklar und sollen im Laufe der Ermittlungen aufgeklärt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte die Polizei die Personalien von drei Personen, die an dem Sachverhalt beteiligt gewesen sein sollen, aufnehmen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Schweriner und eine 39-jährige Schwerinerin mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie um einen 41-jährigen türkischen Mann aus Schleswig-Holstein. Der Schlagstock ist bei dem 20-jährigen Schweriner festgestellt worden und wurde von der Polizei sichergestellt. Weitere vor Ort befindliche Personen seien Zeugen des Vorfalls. Die 39-Jährige Schwerinerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell