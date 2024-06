POL-SN: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots) - Bei einem Unfall am gestrigen Morgen zwischen einem Auto- und einem Radfahrer, verletzte sich ein 32-jähriger Zweiradfahrer. Der 2-jährige Sohn auf dem Kindersitz des Rades blieb ersten Erkenntnissen zu Folge unverletzt. Ereignet hat sich der Unfall in der Johannes-Brahms-Straße gegen 09:00 Uhr. Eine 76-jährige Autofahrerin bog in eine ...

