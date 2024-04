Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Stadtentscheid zum Bundeswettbewerb

Lehrte (ots)

Am Samstag, dem 27.04.2024, trafen sich 7 Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet Lehrte um sich im Vorentscheid der Jugendfeuerwehren für den Bundeswettbewerb auf Regionsebene zum messen. In zwei Disziplinen(Löschangriff und Staffellauf) wurden die drei besten Jugendfeuerwehren gesucht, die die Stadt Lehrte dann am 26.05.2024 in Isernhagen vertreten. In einem spannenden Wettbewerb hatte am Ende die Jugendfeuerwehr Hämelerwald die Nase vorn, dich gefolgt von den Jugendfeuerwehren Ahlten und der gemischten Gruppe Kolshorn/Steinwedel. Die drei Jugendfeuerwehrgruppen werden dann im Mai die Stadtjugendfeuerwehr Lehrte vertreten. Unser Dank gilt den Wertungsrichtern der Stadtfeuerwehr Sehnde, dem Team Wettbewerbe der Stadtjugendfeuerwehr Lehrte und dem THW Lehrte für die tatkräftige Unterstützung. Dank auch allen anderen Helfern für einen gelungenen Tag bei bestem Wetter.

