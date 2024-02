POL-MA: Wiesloch-Baiertal: Hund tötet Gans - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) - Am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr versuchte ein derzeit noch unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße Parfüm im Wert von etwa 900 Euro zu entwenden und griff hierbei den Ladendetektiv an. Der Unbekannte verstaute mehrere Parfümflaschen in einer präparierten Tasche, um ...

mehr