Polizei Hagen

POL-HA: 8-Jährige möchte Straße überqueren - Busfahrer leitet Vollbremsung ein

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Kind am Dienstag (17.09.) gegen 17 Uhr auf der Körnerstraße, zwischen stehenden Autos hindurch, auf die Sonderfahrspur für Linienbusse lief, musste ein Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, um das 8-jährige Mädchen nicht zu erfassen. Durch die Vollbremsung zogen sich vier Passagiere in dem Bus Verletzungen zu. Eine 30-jährige Frau und ihr 2-jähriges Kind kamen zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein 44-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und gaben an, gegebenenfalls selbständig einen Arzt aufzusuchen. Das 8-jährige Mädchen kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Sie konnte an eine Erziehungsberechtigte übergeben werden. (arn)

