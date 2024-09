Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (18.09.) fuhr eine 58-Jährige um 17 Uhr mit ihrem Skoda auf der Hagener Straße in Richtung des Boeler Rings. Sie befand sich dabei auf dem rechten Fahrstreifen. An einer Ampel musste die Frau aus Schwerte im Kreuzungsbereich Hagener Straße/Pappelstraße aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs, das rechts abbiegen wollte, bremsen. Hinter dem Skoda befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 20-Jährige mit ihrem Kia. Bei der Unfallaufnahme gab die Kia-Fahrerin an, dass sie den vor ihr fahrenden Skoda vor dem Kreuzungsbereich links überholen wollte. Als sie dafür in den Außenspiegel geschaut habe, habe sie nicht mitbekommen, dass die 58-Jährige bremsen musste. Die 20-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 58-jährige Skoda-Fahrerin leicht. Sie gab an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. Die 20-Jährige blieb unverletzt, ihr Auto musste jedoch abgeschleppt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell