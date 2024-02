Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einsatzbilanz der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis an Weiberfastnacht

Siegburg (ots)

Traditionell ist der Beginn des Straßenkarnevals für die Einsatzkräfte der Polizei ein Einsatzschwerpunkt. Obwohl für den Zuständigkeitsbereich der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis keine öffentlichen Großveranstaltungen geplant waren, war die Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz.

Zwischen Donnerstag (08. Februar), 09.00 Uhr, und Freitag (09. Februar), 06.00 Uhr, mussten die Beamten 15 Strafanzeigen nach Körperverletzungsdelikten aufnehmen.

So waren zum Beispiel in der Nacht gegen 01.30 Uhr mehrere Frauen im Alter von 21 bis 33 Jahren vor einer Gaststätte in Niederkassel-Mondorf in Streit geraten. Zu der Auseinandersetzung gesellte sich noch der 38-jährige Partner einer der Frauen und schließlich schlug man gegenseitig aufeinander ein. Dabei wurde drei Frauen leicht verletzt. Eine 30-Jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung richten sich derzeit gegen alle Beteiligten.

Bei einem Einsatz in Sankt Augustin-Buisdorf leistete ein 23-jähriger Siegburger um 18.45 Uhr Widerstand gegen drei Polizeibeamte, die ihn nach nicht beachtetem Platzverweis in Gewahrsam nehmen wollten. Der junge Mann war im Vorfeld wegen Bedrohungen und Beleidigungen aufgefallen und war von den Polizisten zuvor weggeschickt worden. Bei der Durchsetzung des Platzverweises verletzte der 23-Jährige zwei 22 und 52 Jahre alte Polizeibeamten. Die Beamten konnten ihren Dienst weiterführen. Der Siegburger kam in die Ausnüchterungszelle und muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

Es wurden noch sieben weitere Platzverweise erteilt und insgesamt sieben Personen verbrachten Zeit im Polizeigewahrsam, entweder weil sie aggressiv und/oder alkoholisiert waren oder dem erteilten Platzverweis der Polizei nicht nachkamen.

So wie ein 41-jähriger aus Sankt Augustin, der am Freitagmorgen gegen 05.30 Uhr lautstark Einlass in ein geschlossenes Schnellrestaurant in der Siegburger Innenstadt forderte. Am Ende musste der Mann in Gewahrsam genommen werden, nachdem er mehrfach die Chance, sich zu beruhigen und einfach zu gehen, hatte verstreichen zu lassen.

Ein weiteres Augenmerk hatte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis auf Alkohol und Drogen am Steuer. Ab den Nachmittagsstunden wurden verstärkte Kontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Da die Witterungsverhältnisse nicht besonders gut waren, wurden an verschiedenen Verkehrskontenpunkten Kontrollstellen eingerichtet.

Dabei ging den Polizistinnen und Polizisten erfreulicherweise lediglich eine Alkoholsünderin ins Netz. Eine 21-jährige Fahranfängerin war gegen 00.30 Uhr in Eitorf in eine Polizeikontrolle geraten. Rund 1,2 Promille zeigte das Testgerät an. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Zudem kamen mehrere Dutzend Ordnungswidrigkeiten und Verwarngelder wegen verbotener Handynutzung am Steuer oder der Gurtpflicht zusammen.

Auch in den nächsten Tagen wird die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis verstärkt im Karnevalseinsatz sein und für friedliche und sichere Feierlichkeiten auf den Straßen sorgen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell