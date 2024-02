Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Doppelhaushälfte

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (08. Februar) kam es in Niederkassel zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Von-Galen-Straße im Ortsteil Ranzel. Die Bewohner hatten das Haus gegen 17:10 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 19:15 Uhr bemerkte das Ehepaar sofort, dass die Terrassentür offenstand. Als sie daran Hebelmarken entdeckten und feststellten, dass das gesamte Haus inklusive Keller einbruchstypisch durchsucht worden war, verständigten sie die Polizei. Die sicherte am Tatort verschiedene Spuren und nahm eine Anzeige auf. Der oder die Täter gelangten offenbar von der Gartenseite an das Haus und hebelten hier die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach Angaben der Bewohner entwendeten die Täter Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie zwei hochwertige Smartphones. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541 3221 entgegen. Außerdem weist die Polizei auf die Möglichkeit hin, sich kostenlos zum Thema Einbruchschutz zu informieren. Speziell geschulte Mitarbeitende führen regelmäßig Informationsveranstaltungen durch, können aber auch individuelle Beratungen vornehmen. Das Kommissariat für Einbruchschutz ist unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de und 02241 541-4777 zu erreichen. (Uhl)

