POL-HRO: Weitere, landesweite Versammlungen am Donnerstag - Hinweise der Polizei

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag soll ein 24-Jähriger in einem Schweriner Linienbus versucht haben, eine 16-Jährige zu bedrängen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und identifizieren. Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Vorfall. Die 16-Jährige gab an, das ...

mehr