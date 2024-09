Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 01. Juli 2024 entwendeten zwei unbekannte Männer in einem Supermarkt in Haspe diverse Waren. Sie steckten sich Druckerpatronen und Zahnbürstenaufsätze in ihren Hosenbund und passierten den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Fotos der beiden Männer finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/146476

Hinweise zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

