POL-HA: Hagener beleidigt und provoziert Polizisten und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Während Polizisten am Donnerstagmorgen (19.09.) gegen 10.40 Uhr Personenkontrollen am Berliner Platz durchführten, schrie ein 49-jähriger Mann die Beamten lautstark an und bezeichnete sie als "Schweine". Als die Einsatzkräfte auch ihn kontrollierten, kam er in aggressiver Weise mit aufgebäumtem Oberkörper auf die Polizisten zu und stoppte nur wenige Schritte vor diesen. Er wurde aufgefordert, sich zu beruhigen und erhielt einen Platzverweis. Der Hagener zeigte, unmittelbar im Anschluss an die durchgeführte Personenkontrolle, teilweise wahllos und teilweise gezielt in Richtung der Beamten den Mittelfinger. Kurz darauf behauptete er, dass er die Polizisten gar nicht gemeint habe. Er wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten sowie zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten. (arn)

