POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 57-Jährige ist wieder da

Gießen (ots) - Am Sonntag, 28.07.2024, kam es um 11:34 Uhr auf der Autobahn 5 im Bereich Buseck zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. In Fahrtrichtung Kassel, noch vor der Anschlussstelle Reiskirchen, ereignete sich ein Auffahrunfall, auf welchen in der Folge wiederum weitere Fahrzeuge auffuhren. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Eine 51-jährige ...

mehr