Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Autobahn 5

Gießen (ots)

Am Sonntag, 28.07.2024, kam es um 11:34 Uhr auf der Autobahn 5 im Bereich Buseck zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. In Fahrtrichtung Kassel, noch vor der Anschlussstelle Reiskirchen, ereignete sich ein Auffahrunfall, auf welchen in der Folge wiederum weitere Fahrzeuge auffuhren. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Eine 51-jährige aus dem Kreis Gotha, Fahrerin eines Seat Ibiza, wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Leicht verletzt hingegen wurden der 55-jährige Fahrer eines Opel Astra Kombi aus dem Kreis Heidelberg sowie dessen 43-jährige Beifahrerin, ebenso die 20- und 19-jährigen Insassen eines Hyundai i10 mit Zwickauer Kennzeichen. Zu den leicht Verletzten zählen auch die vier Insassen eines Nissan X-Trail aus Dessau, die 67- und 66-jährigen Großeltern mit ihren 13- und 10-jährigen Enkeln. Sie alle wurden ebenfalls mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber nach entsprechenden Untersuchungen wieder verlassen. Unverletzt blieben nur der Fahrer eines Mercedes, ein 72-jähriger Franzose aus dem Elbe-Elster-Kreis, sowie die 61-jährige Fahrerin eines VW Passat aus Uelzen. Bis auf den VW Passat waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 48.000,00 Euro. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer von zwei Stunden für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte und deren Fahrzeuge von Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsdiensten sowie der Polizei im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, so werden sie gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter 06033-70430 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

