Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aufenthalt im Hauptbahnhof endet mit Fahrt ins Gefängnis

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 11. Oktober 2023 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei gegen 08:20 Uhr einen 43-jährigen Deutschen am Hauptbahn-hof in Halle/ Saale. Bei der Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig vorlag. Demnach wurde der Mann bereits im März 2020 durch das Amtsgericht Leipzig wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Einen Großteil seiner Strafe verbüßte der Verurteilte schon. 82 Tage Restfreiheitsstrafe fehlten jedoch noch. Da er unbekannten Aufenthaltes war, erließ jene Staatsanwaltschaft den Haftbefehl zur Strafvollstreckung im September dieses Jahres. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen wurden außerdem betäubungsmittelähnliche Substanzen, hier vermutlich circa 8 Gramm Heroin und diverse Tabletten, aufgefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maß-nahmen wurde der 43-Jährige am selbigen Tag in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht. Dem Mann erwartet zudem ein weiteres Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell