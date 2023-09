Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei fasst mutmaßlichen Halskettenräuber

Minden (ots)

Nach der Serie von Raubstraftaten zum Nachteil von Seniorinnen ist es der Polizei gelungen, einen tatverdächtigen Mann festzunehmen. Der steht unter Verdacht, drei Frauen seit dem 24. August ihre Halskette entrissen zu haben. In einem weiteren Fall scheiterte der Täter am Widerstand seines Opfers (wir berichteten).

Umfangreiche Ermittlungen führten nach den vier verübten Raubstraftaten nun auf die Spur des 20-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebt. Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Beschuldigte konnte am Donnerstagmittag von Zivilfahndern im Rahmen einer gezielten Suche, im Innenstadtbereich in der Bäckerstraße aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegenwärtig überprüfen die Ermittler der Kriminalpolizei mögliche Tatzusammenhänge.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Räuber am Freitagmorgen einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ schließlich einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete die sofortige Überstellung in die Justizvollzugsanstalt Herford an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell