Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall am Bahnhof in Porta Westfalica - Zeugin gesucht

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 23-jährigen Fußgängerin und einer bislang unbekannten Pkw-Fahrerin kam es am Freitagmorgen am Bahnhof in Porta Westfalica. Die Unfallbeteiligte sowie Zeugen werden gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes bei der Polizei zu melden.

Die Portanerin stieg gegen 8 Uhr an der Bushaltestelle des Bahnhofs Porta Westfalica in der Straße "Platte Weide" aus dem Bus aus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte sie die Straße hinter dem stehenden Fahrzeug zu überqueren, um zum gegenüberliegenden Treppenabgang zu den Bahnsteigen zu gelangen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto, wobei die Fußgängerin auf den Asphalt stürzte und sich Verletzungen zuzog. Danach setzte sie ihren Weg zum Bahnsteig fort. Die Pkw-Fahrerin eilte der Frau hinterher, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Im weiteren Verlauf trennten sich beide einvernehmlich und vergaßen offenbar ihre Personalien auszutauschen. Weil die 23-Jährige im Anschluss Schmerzen verspürte, suchte sie selbstständig das Krankenhaus auf, bevor sie den Sachverhalt auf der Polizeiwache mitteilte. Bei der Pkw-Fahrerin soll sich es um eine etwa 50-jährige, ca. 160-170cm große, dunkelhaarige Frau handeln, die mit einem weißen Nissan, vermutlich des Modells Juke, mit Rintelner Kennzeichnen unterwegs war.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und bittet die beteiligte Pkw-Fahrerin, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso wird eine Zeugin, die den Unfall möglicherweise aus ihrem dunklen Kleinwagen beobachtet hat - aber auch andere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können - gebeten, Kontakt zum Verkehrskommissariat unter Telefon (0571) 8866-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell