Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: tödlicher Verkehrsunfall nach Kollision Pkw mit einem Baum

Gießen (ots)

Gladenbach: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag, 29.07.2024, gg. 17:07 Uhr, auf der Landstraße 3050 zwischen Gladenbach-Weidenhausen und Bad Endbach. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Endbach befuhr die genannte Straße aus Weidenhausen in Richtung Bad Endbach. Im Bereich der Unfallstelle kam der Pkw nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde durch die abgeschrägte Leitplanke in die Luft katapultiert und prallte nach ca. 30 Metern frontal gegen einen dort befindlichen Baum. Der Pkw Fahrer wurde bei dem Unfallhergang so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer noch vor Ort verstarb. Anwesende Rettungskräfte konnten letztlich nur noch den Tod des Fahrzeugführers feststellen. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge / Einsatzkräfte der Hilfs- und Rettungsdienste, sowie der Polizei waren im Einsatz. Die betroffene Landstraße musste für insgesamt 3 Stunden teilweise voll gesperrt werden. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000,-EUR geschätzt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation in Biedenkopf (Tel. 06461/9295-0) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell