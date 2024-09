POL-HA: Fehlgeschlagener Verkauf

Polizei Hagen

Eine 29-jährige Besitzerin eines Motorrollers (Piaggio C40 in blau) beabsichtigte, diesen zu verkaufen. Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr traf sie sich dazu mit zwei Interessenten in der Fehrbelliner Straße.

Die beiden vermeintlichen Käufer sahen sich den Roller an und vereinbarten eine Probefahrt. Beim ersten Versuch sprang zunächst der Motor nicht an, so dass der Roller angeschoben wurde. Nun startete der Motor.

Diese Gelegenheit nutzten der Anschieber und sprang als Sozius auf den Roller auf. Jetzt fuhren die beiden jungen Männer (ca. 20 - 25 Jahre alt, etwa 170cm groß, arabisches Aussehen) mit dem nicht versicherten Roller in Richtung Bahnhof weg und kehrten nicht zurück.

Ein ebenfalls anwesender Freund der Eigentümerin versuchte noch, hinter den Dieben herzulaufen, jedoch ohne Erfolg.

Der Motorroller hat einen Zeitwert von ca. 600 Euro.

Hinweise zum Verbleib des Motorrollers nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

