Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen - 40-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Haspe wurde am Samstagabend (21.09.2024) eine 40-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Hagenerin fuhr gegen 21.30 Uhr mit ihrem roten Audi über die Enneper Straße in Richtung der Hagener Innenstadt. Zeitgleich wollte ein 34-jähriger Iserlohner, der mit seinem Mercedes in Richtung Gevelsberg fuhr, an der Kreuzung zur Straße an der Kohlenbahn nach links abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 34-Jährige den Audi der Hagenerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich die 40-Jährige leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte den Kreuzungsbereich teilweise. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

