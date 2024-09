Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Waschanlage - Mauer aufgestemmt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag, 23.09.2024, erwartete den Mitarbeiter einer Autowaschanlage in der Florianstraße morgens eine böse Überraschung. Unbekannten war es am zurückliegenden Wochenende gelungen, in das Bürogebäude des Unternehmens einzusteigen. Dazu bogen sie das Wellblech der Fassade und stemmten anschließend das Mauerwerk auf. Aus der Firma stahlen sie einen Tresor. Ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge gingen die Einbrecher den Tatort über die Wannebachstraße an, über welche sie vermutlich später mit einem Fahrzeug unerkannt flüchteten. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02331 986 2066 zu melden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell