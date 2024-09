Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Schaufensterscheibe eines Büros in der Hauptstraße eingeworfen. Schadenshöhe: circa 2.500 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

