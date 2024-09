Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Drei bislang unbekannte Täter versuchten am Montag aus einem Bekleidungsgeschäft in der Schloßstraße Babykleidung im Wert eines vierstelligen Eurobetrages zu entwenden, indem sie diese in einem mitgeführten Kinderwagen verstauten und den Markt ohne zu zahlen verlassen wollten. Als die Täter durch Mitarbeiter angesprochen wurden verließen sie fluchtartig die Örtlichkeit und ließen hierbei das Diebesgut, sowie den Kinderwagen zurück. Bei den flüchtigen Tätern handelt es sich um eine Gruppe aus zwei Männern und einer Frau. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell