Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 16.09.2024, gegen 08:40 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau aus Lemberg mit ihrem PKW die Zweibrücker Straße aus Richtung der ARAL-Tankstelle kommend in Richtung Fehrbach. Ein 46-jähriger Mann aus Pirmasens wollte mit seinem PKW aus Richtung B270 in Richtung Turnstraße fahren. An der Kreuzung Zweibrücker Straße/B270 kollidierten die beiden kreuzenden Fahrzeuge miteinander. Beide Unfallbeteiligten gaben jeweils an, dass ihre Ampel "Grün" anzeigte. Am PKW der Frau entstand Schaden im Bereich des Fahrzeughecks, insbesondere am hinteren Kotflügel und dem Reifen auf der Beifahrerseite. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste vom ADAC von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der PKW des Mannes wurde an der Front beschädigt. Der Sachschaden wird an beiden Fahrzeu-gen auf je 5000,- Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell