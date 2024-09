Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Hauenstein (ots)

Am Freitag, 13.09.2024, gegen 16.15 Uhr befuhr eine 54-jährige Opel-Fahrerin die Dahner Straße aus Richtung Bahnhofstraße und bog nach links in die Trifelsstraße ab, wo ein 54-jähriger Fußgänger gerade die Fahrbahn querte. Der Fußgänger wurde hierbei von dem PKW erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Prellungen an Arm und Becken zu. Zwecks weitergehender Untersuchungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand geringfügiger Sachschaden. /pidn

