Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb

Gera (ots)

Gera: In den Abendstunden des 27.05.2024 (gegen 18:30 Uhr) betrat ein Mann einen Drogeriemarkt in der Geraer Schloßstraße. In der Folge nahm dieser ein "Emporio Armani" Parfum im Wert von 114,95 Euro aus dem Warenregal. Mit dem Parfum in der Hand und ohne Bezahlung entfernte sich der Täter aus dem Ladengeschäft in unbekannte Richtung. Seitens der Geraer Polizei wurden nach Bekanntwerden der Geschehnisse die Ermittlungen eingeleitet. (Bezugsnummer 0146517/2024). Der Polizei liegen nunmehr Aufzeichnungen einer Überwachungskamera vor, welche den Täter zeigen. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Hinweise zur Identität des Mannes sind bitte an den Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 / 829-0, zu melden. (AK)

