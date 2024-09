Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tierfund im Supermarkt

Gera (ots)

Gera: Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Veterinäramtes kamen am gestrigen Tag (09.09.2024) zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr in zwei Supermärkten in Gera- Lusan und Zwötzen zum Einsatz. Kunden stellten in einer Obstkiste mehrere kleine, weiße Spinnen fest. Durch die hinzugerufenen Rettungskräfte wurde der Markt vorsorglich bis zum Eintreffen eines Spinnenfachmanns geräumt, um jegliche Gefährdung auszuschließen. Dieser konnte nach Besichtigung zum Glück schnell Entwarnung geben. Die jungen Vierfleck-Zartspinnen sind in Europa weit verbreitet und an bisher unbekannter Stelle in die Obstkiste gelangt. Die Marktleitung leitete unverzüglich Maßnahmen gegen den Spinnenbefall ein. Die Supermärkte konnten anschließend für die Kunden wieder aufgesucht werden. (AK)

