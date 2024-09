Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Bibliothek

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen dem 06.09.2024, 16:00 Uhr und dem 09.09.2024, 07:30 Uhr in die Stadtbibliothek in der Lindenaustraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten die Zimmer und stahlen ein Laptop sowie ca. 300 Videospiele für Spielkonsolen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Bezugsnummer 0235085/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

