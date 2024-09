LPI-G: Zerstörung von Weidezäunen

Greiz (ots) - Hohenleuben. Am 08.09.2024 zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter im Stadtgebietr von Hohenleuben 8 Verkehrszeichen, einen Wanderwegweiser, Leitpfosten und einen Blumenkübel. Der Schaden wird an die 2000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

