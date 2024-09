Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht - Schaden verursacht und abgehauen

Bad Salzungen (ots)

Am 31.08.2024 gegen 11:00 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren VW Caddy in Bad Salzungen, Heinrich-Heine-Straße auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes. Als sie um 12:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie eine Beschädigung, in Form einer Eindellung, an der Heckklappentür unten rechts feststellen. Einen Hinweis zum Verursacher konnte sie an ihrem Pkw nicht vorfinden. Der entstandene Schaden wird auf zira 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang, oder Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 5510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell