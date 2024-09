LPI-SHL: Ohne Führerschein unterwegs

Bad Salzungen (ots) - Am 30.08.2024 um 10:30 Uhr beschädigte eine männliche Person auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Bad Salzungen in der Rhönstraße ein Plakat. Um 12:40 Uhr fiel der 43jährige Mann erneut auf, da er in der Rudolf-Breitscheid-Straße in einem Gebäude einen Feuerlöscher abriss und diesen komplett versprühte, unter anderem auch in einer dort ansässigen Tierarztpraxis und auf geparkte ...

mehr