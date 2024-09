Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Plakat und Feuerlöscher beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Am 30.08.2024 um 10:30 Uhr beschädigte eine männliche Person auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Bad Salzungen in der Rhönstraße ein Plakat. Um 12:40 Uhr fiel der 43jährige Mann erneut auf, da er in der Rudolf-Breitscheid-Straße in einem Gebäude einen Feuerlöscher abriss und diesen komplett versprühte, unter anderem auch in einer dort ansässigen Tierarztpraxis und auf geparkte Fahrzeuge vor dem Haus. Durch die Polizei wurde die alkoholisierte Person zunächst zur Dienststelle sistiert, durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst dann jedoch ins Klinikum verbracht.

